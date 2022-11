Daniel Alves - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 24/11/2022 11:46

Rio - Lateral-direito da seleção brasileira, Daniel Alves, defendeu clubes importantes como Juventus, PSG e Barcelona. Ex-companheiro de Mbappé, Messi e Neymar, o brasileiro deu a sua opinião sobre o trio que defende o clube de Paris. O veterano deu uma alfinetada no atacante francês.

"Um grande jogador deve sempre saber e entender quem está jogando ao seu lado. Seus companheiros destacam suas qualidades. Mbappé é um fenômeno, mas ainda não entendeu que aqueles que jogam com ele no ataque (Neymar e Lionel Messi) são fenômenos maiores do que ele", afirmou Gazzetta dello Sport.



Ao comentar sobre os favoritos para a Copa do Mundo, Daniel Alves afirmou que a seleção brasileira sempre entrará na competição como uma das melhores equipes.

"Por tradição e por sua história, o Brasil é sempre o favorito. Sofremos nos últimos anos, mas agora construímos uma banda muito difícil. Humanamente, o vestiário brasileiro é um dos melhores há muito tempo", disse.