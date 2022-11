Ronaldo Fenômeno não poderá assistir estreia do Brasil - Reprodução

Publicado 24/11/2022 12:32

Catar - Ronaldo Fenômeno não marcará presença na estreia do Brasil na Copa do Mundo, contra a Sérvia, nesta quinta-feira, às 16h (de Brasília), no estádio Lusail. No Catar para acompanhar a disputa do Mundial, o herói do pentacampeonato da Seleção testou positivo para Covid-19 e precisará ficar isolado no quarto de hotel. Em suas redes sociais, ele afirmou estar bem, mas com sintomas gripais.

"Ontem (quarta-feira) à noite, tive pequenos sintomas de gripe. Não me preocupei muito. Mas hoje de manhã acordei com sintomas de gripe, gripe leve. Acabei fazendo teste de Covid para tirar a dúvida e testei positivo. Ficarei isolado nos próximos cinco dias no meu quarto de hotel. Está tudo bem", disse o Fenômeno.



Ronaldo lamentou a ausência na estreia da seleção brasileira, mas desejou boa sorte a Tite e seus jogadores.

"Estou acompanhando a Copa do Catar. Estava programado para assistir o jogo da Seleção no estádio. Não poderei ir, mas estarei na torcida e quero desejar toda a sorte do mundo para a seleção brasileira. Arrebentem", desejou o ex-atacante.

Ronaldo está no Catar desde o começo da Copa do Mundo. Ele foi convidado pela Fifa para acompanhar a cerimônia de abertura do Mundial e o primeiro jogo do torneio, entre Catar e Equador.