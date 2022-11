Antônio, filho de Everton Ribeiro, faz sucesso nas redes sociais - Reprodução

Publicado 24/11/2022 13:37

Catar - Considerado um mascote pela torcida do Flamengo, o filho mais novo de Everton Ribeiro viralizou mais uma vez nas redes sociais. No Catar para torcer pelo pai, o menino estará no Lusail para a estreia do Brasil contra a Sérvia, nesta quinta-feira, às 16h (de Brasília). Ao ensaiar sua torcida, ele acabou gritando "Aqui é Mengo" ao invés de "Brasil". O momento foi compartilhado por Marília Nery, esposa do jogador.

Veja o vídeo:



“Aqui é Brasil”



Totói, filho de Everton Ribeiro: “Aqui é Mengo!”



Reprodução pic.twitter.com/grla3TlnMC — Planeta do Futebol (@futebol_info) November 24, 2022

Antônio, que é chamado pela torcida do Flamengo de "baby Totói", é uma espécie de amuleto do pai. Ele estava presente nas conquistas da Copa do Brasil, contra o Corinthians, e da Libertadores, contra o Athletico-PR. Desde então, caiu nas graças dos rubro-negros.

Apesar da animação, Antônio ainda não sabe se verá o pai em campo contra a Sérvia. Everton Ribeiro não será titular e começará o jogo como opção para Tite no banco de reservas.