Raphael Claus - Paul ELLIS / AFP

Raphael ClausPaul ELLIS / AFP

Publicado 24/11/2022 13:05

Catar - Chegar à uma Copa do Mundo é o sonho não só de todos os jogadores, mas também dos árbitros. Um dos motivos, sem dúvidas, é a questão financeira. De acordo com o jornal espanhol "As", o juiz principal de cada partida da primeira fase recebe um valor de cerca de R$ 27 mil. No mata-mata, os números dobram e chegam a R$ 54 mil.

Por outro lado, os assistentes e o quarto árbitro ganham metade daquilo que é pago ao árbitro principal. Já a arbitragem de vídeo tem uma remuneração de R$ 16 mil na fase de grupos e R$ 27 mil no mata-mata.

Ao todo, a Copa do Catar conta com 39 árbitros de campo, 69 assistentes e mais 24 árbitros de vídeo (VAR). Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio são os árbitros principais brasileiros, enquanto os assistentes são Bruno Pires, Bruno Boschilia, Danilo Manis, Neuza Inês Back e Rodrigo Figueiredo.