Rei Pelé está confiante no hexa da seleção brasileira na Copa do Mundo - AFP

Publicado 24/11/2022 14:01

Para inspirar os jogadores brasileiros antes de a seleção brasileira estrear na Copa do Mundo do Catar contra a Sérvia, nesta quinta-feira (24), Pelé postou uma mensagem de apoio e fotos marcantes dele com a amarelinha em 1970, ano do tri.

No texto, o Rei do Futebol mostrou confiança no Brasil em busca do hexa, e pediu futebol bonito aliado a muita dedicação em campo.



"Hoje, seremos mais de 200 milhões de corações batendo como um só, vibrando a cada conquista da nossa Seleção. Envio essas fotos para inspirar vocês, garotos. De propósito, não escolhi as fotos de dribles, mas sim as de batalhas", escreveu Pelé nas redes sociais.

"Estou enviando todas energias positivas para vocês. Tenho certeza de que teremos um final feliz. Que Deus os abençoe. Tragam este troféu para casa!"



A seleção brasileira estreia na Copa do Mundo daqui a pouco, às 16h (de Brasília) no Estádio Lusail, em Doha, no Catar.



Confira a postagem de Pelé: