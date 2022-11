Inglaterra goleou o Irã por 6 a 2 na primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo - AFP

Publicado 24/11/2022 13:46

Na sexta-feira (25), começa a segunda rodada da Copa do Mundo, e duas seleções já podem garantir a classificação para as oitavas de final. Pelo Grupo A, Holanda ou Equador pode carimbar uma das duas vagas, e, pelo Grupo B, a Inglaterra.



Holandeses e equatorianos se enfrentam às 13h no estádio Khalifa. Com três pontos cada um, quem vencer se garantirá na próxima fase se houver empate entre Catar e Senegal, que têm uma derrota no torneio, às 10h no Al Thumama.



Já os ingleses têm uma situação mais fácil para chegar às oitavas de final na segunda rodada. Líder isolado com três pontos, basta uma vitória simples sobre os Estados Unidos (um ponto), às 16h no Estádio Al Bayt. O outro jogo do grupo, entre País de Gales (um) e Irã (zero), às 7h no Ahmad Bin Ali S, não influencia.