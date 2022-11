Embolo - AFP

EmboloAFP

Publicado 24/11/2022 14:12

Catar - Nascido em Camarões, Breel-Donald Embolo, de 25 anos, viveu um momento inesquecível nesta quinta-feira, no Catar. O jogador do Monaco fez o único gol da vitória da Suíça, seleção que atua naturalizado, sobre Camarões, seu país natal. O jogador, que não comemorou após balançar as redes, se disse orgulhoso pelo feito.

"Extremamente orgulhoso, é um sonho. Meu primeiro gol na Copa do Mundo contra Camarões. Tenho muito orgulho de mim e da minha família", afirmou ao término da partida no Catar.

Embolo atua pelo Monaco. Ele começou sua carreira defendendo o Basel, da Suíça, e depois atuou por clubes da Alemanha. Na temporada atual, foi contratado pela equipe francesa. Sobre a vitória suíça na Copa, o atacante elogiou a atuação da equipe.



"Parabéns à equipe, mostramos um desempenho maduro. Começamos bem, depois fizemos algumas coisas mal, mas tínhamos o jogo sob controle e estamos felizes por começar o torneio assim", disse.

Com três pontos no grupo G, a Suíça voltará aos gramados na próxima segunda-feira para enfrentar o Brasil. A partida será realizada às 13 horas (no horário de Brasília). No mesmo dia, Camarões vai tentar se reabilitar diante de Sérvia. A partida será disputada às 7 horas (no horário de Brasília).