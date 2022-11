Confira as imagens da vitória de Portugal sobre Gana

Catar - Portugal estreou com vitória na Copa do Mundo do Catar. Em dia histórico para Cristiano Ronaldo, que se tornou o primeiro jogador a marcar em cinco Copas, os lusitanos venceram Gana por 3 a 2, nesta quinta-feira (24), no estádio 974, em Doha, pela primeira rodada da fase de grupos. João Felix e Rafael Leão completaram o placar para os portugueses, enquanto André Ayew e Osman Bukari descontaram.

