Vestiário do Brasil para estreia na Copa do Mundo - AFP

Vestiário do Brasil para estreia na Copa do MundoAFP

Publicado 24/11/2022 15:20 | Atualizado 24/11/2022 15:22

Catar - O Brasil está confirmado para a estreia na Copa do Mundo do Catar, nesta quinta-feira, às 16h (de Brasília), contra a Sérvia. O técnico Tite optou por uma escalação ofensiva e escolheu Vinícius Júnior para começar a partida como titular. Com isso, Fred começa no banco de reservas.

Sendo assim, o Brasil vai a campo com Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Paquetá e Neymar; Raphinha, Vinícius Júnior e Richarlison.



Na primeira partida do Grupo G, a Suíça venceu Camarões por 1 a 0 e largou na frente. Com isso, uma vitória por 2 a 0 dá ao Brasil a liderança do grupo.