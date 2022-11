Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - NELSON ALMEIDA / AFP

Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT)NELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 24/11/2022 15:45

Rio - Poucas horas antes da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi às redes sociais mandar um recado a seus seguidores, na tarde desta quinta-feira. O presidente eleito pediu aos brasileiros que usem a camisa verde e amarela "com orgulho" e declarou sua torcida pelo hexa.

"Hoje começa a disputa pelo hexa. Vamos usar nossa camisa verde e amarela, vesti-la com muito orgulho e acompanhar a Seleção. Nossa camisa tem as cores da nossa bandeira, que representa 215 milhões de brasileiros e brasileiras. Vamos torcer juntos pelo Brasil", escreveu Lula.



Nos últimos anos, a camisa amarela da seleção brasileira se viu como parte do cenário político do Brasil. A vestimenta costuma ser usada por apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro em manifestações políticas.

O Brasil entra em campo contra a Sérvia nesta quinta, às 16h, no Estádio Lusail. A Seleção está no Grupo G, que conta ainda com Suíça e Camarões.