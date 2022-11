Ferrugem está na torcida pelo hexa - Foto: Reprodução/@GabrielOrphao

Publicado 24/11/2022 15:56 | Atualizado 24/11/2022 16:02

O cantor Ferrugem animou a galera na FIFA Fan Fest, em Copacabana, nesta quinta-feira. Após o show, o artista conversou com a reportagem do jornal O DIA e não escondeu a felicidade por ter se apresentado no dia do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

"Energia maravilhosa. Já tinha tocado nas areias de Copacabana, mas hoje é um dia especial. Um dia onde o Brasil para, esquece das diferenças - seja de time, seja política, seja do que for para torcer pela nossa Seleção. E se a gente conseguir mandar essa energia para o Catar, com certeza o Brasil vai trazer a vitória", disse Ferrugem.

EXCLUSIVO: Ferrugem fala sobre seu show no FIFA Fan Fest, e palpita sobre quanto será o duelo entre Brasil e Sérvia. pic.twitter.com/hHt1sSCyxb — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) November 24, 2022

Ferrugem, aliás, está confiante na vitória da Seleção. Ele apostou em uma vitória tranquila do Brasil e apontou quem marcará os gols.



"3 a 0 folgado, porque a molecada está tranquila. Vi nos treinos, está todo mundo tranquilo. Um do Pombo (Richarlison), um do Neymar e um do Pedro", apostou.

Em tempo: a Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo no Lusail Stadium, às 16h (de Brasília), contra a Sérvia.