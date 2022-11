Portugueses lotaram a Cadeg, na Zona Norte do Rio, para a estrela da seleção na Copa do Mundo do Catar - Marcos Porto/Agência O Dia

Portugueses lotaram a Cadeg, na Zona Norte do Rio, para a estrela da seleção na Copa do Mundo do CatarMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 25/11/2022 07:00

Rio - Portugal estreou na Copa do Mundo do Catar na última quinta-feira (24) e venceu Gana pelo placar de 3 a 2, confirmando todo o favoritismo. Reduto de portugueses no Rio de Janeiro, a Cadeg, Mercado Municipal localizado em Benfica, Zona Norte da cidade, ficou dividia entre celebrações, preocupação e brincadeiras. Torcedores da seleção europeia alimentaram o sonho da conquista do Mundial, mas preferiram imaginar um cenário com caminho longe do Brasil.

A reportagem do O Dia conversou com torcedores portugueses após o triunfo sobre a seleção africana e os relatos indicaram pensamentos já na fase mata-mata. O Sr. Alberto Aleixo, figurinha carimbada no local, celebrou o bom resultado e projetou uma reta final vitoriosa no Mundial.





"Sofremos, mas ganhamos e contra um adversário preparado. O importante é vencer, não é? Agora estamos na frente e temos a melhor seleção do grupo. Vamos terminar em primeiro e, quem sabe, estaremos todos aqui, em dezembro, comemorando o sonhado título. Somos fortes e mostramos", disse.

Entre euforia, projeções e muita confiança, sobrou espaço também para os torcedores mais cautelosos, que apontaram o Brasil como grande favorito à conquista do torneio. É o caso de Felipe Vieira, que preferiu não imaginar um confronto entre Cristiano Ronaldo e Neymar - vale lembrar que, caso as equipes terminem na liderança de seus grupos, o embate só poderia acontecer na decisão.

"É a última Copa do Mundo do nosso maior ídolo e queremos concretizar todo esse sucesso. O problema é se o Brasil aparecer no nosso caminho, não é (risos)? Que passem os dois logo em primeiro para a gente adiar esse caos. Não queremos enfrentar o Brasil, é o maior medo da Copa do Mundo", brincou.

A seleção portuguesa volta a campo na próxima segunda-feira (28), às 16h, contra o Uruguai. No mesmo dia, às 13h, o Brasil enfrenta a Suíça em grande duelo valendo a liderança do Grupo G.