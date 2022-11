Rodrygo - AFP

RodrygoAFP

Publicado 25/11/2022 08:30 | Atualizado 25/11/2022 11:47

Catar - O atacante Neymar, de 30 anos, deixou a partida contra a Sérvia com uma torção no tornozelo direito. Após realizar exames, o camisa 10 foi informado que não poderá mais jogar na fase de grupos da competição. Com isso, Tite tem algumas possibilidades para o substituí-lo nas partidas contra Suíça e Camarões.

Nos treinamentos no Catar, Tite tem testado Rodrygo na função de Neymar. O jogador, de 21 anos, inclusive chegou a atuar da mesma maneira que o camisa 10 na parte final da partida contra a Sérvia. Esta opção seria para manter a forma ofensiva como o Brasil se apresentou na estreia da competição.



Uma outra opção seria a escalação de Fred. O volante do Manchester United entrou no segundo tempo do duelo da última quinta-feira. Caso faça essa opção, Lucas Paquetá seria adiantado para executar a função de Neymar e ganharia mais liberdade no meio-campo do Brasil

Correndo por fora estão Bruno Guimarães e Éverton Ribeiro. O volante do Newcastle poderia exercer a mesma função de Fred, liberando Paquetá e o apoiador do Flamengo seria uma opção por um armador mais clássico, caso Tite não possa contar com Neymar.

Neymar ainda ficará em observação. Após a partida contra a Sérvia, o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar pediu cautela em relação ao camisa 10. ""Ele acabou de ter uma entorse no tornozelo direito, que já inchou um pouco. É importante ver como ele vai responder. Já iniciamos o tratamento e precisamos ter calma e paciência. É muito cedo para dizer (se a Copa do Mundo de Neymar está em risco), é preciso ter calma para definir como será a evolução", disse.