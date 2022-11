Lucas Hernández - AFP

Publicado 25/11/2022 09:50

Catar - O zagueiro da seleção francesa Lucas Hernández foi operado com sucesso no joelho direito em Innsbruck, na Áustria, após a lesão grave na primeira partida da Copa do Mundo no Catar, anunciou o Bayern de Munique na noite de quinta para sexta-feira.

"Depois de romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito, Lucas Hernández foi operado com sucesso na noite de quinta-feira em Innsbruck pelo médico Christian Fink", disse o Bayern de Munique em um comunicado. "O zagueiro do Bayern começará sua reabilitação nos próximos dias em Munique", acrescentou o clube bávaro.



Para uma lesão desse tipo, a ausência costuma ser de no mínimo seis meses, o que provavelmente significa o fim de sua temporada no Bayern (a última rodada da Bundesliga será no dia 27 de maio, a final da Copa da Alemanha em 3 de maio e a decisão da Liga dos Campeões em 10 de junho).



Titular na lateral-esquerda no primeiro jogo que a França venceu à Austrália (4-1), Lucas Hernández se lesionou sozinho ao tentar interceptar uma bola no lance que deu origem ao gol australiano aos nove minutos, e teve de ser substituído por seu irmão mais novo Théo, aos 13 minutos.