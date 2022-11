Neymar machucou o tornozelo direito na estreia da seleção brasileira - AFP

Neymar machucou o tornozelo direito na estreia da seleção brasileiraAFP

Publicado 25/11/2022 09:19

Apesar da confiança de Tite na coletiva de imprensa após a vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, na estreia na Copa do Mundo de 2022, a situação de Neymar gera preocupação na comissão técnica da seleção brasileira. O camisa 10 acordou com o tornozelo direito ainda mais inchado e passará por um exame ainda nesta sexta-feira (25). A informação é do site 'ge'.

Na quinta, o médico da Seleção Rodrigo Lasmar disse que era necessário esperar a evolução do quadro de Neymar para definir se seria necessário um exame mais profundo. Com a piora, o jogador agora vira dúvida para o duelo contra a Suíça, na segunda-feira (28), e até mesmo para o restante da Copa do Mundo.



Neymar deixou o Estádio Lusail sem falar com a imprensa, mas postou uma mensagem motivacional no Instagram.



"Ter fé. É acreditar que tudo vai ficar bem mesmo diante do caos. É a certeza de que o melhor ainda está por vir. É entender que tudo tem seu devido tempo. Fé está além da capacidade humana, não podemos ver, mas podemos sentir", escreveu.



O camisa 10 da seleção brasileira se machucou aos 22 minutos do segundo tempo, após dividida com o lateral Milenkovic. Ele ainda ficou em campo mais 11 minutos, até não conseguir aguentar as dores.