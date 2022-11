Bale - AFP

BaleAFP

Publicado 25/11/2022 10:55 | Atualizado 25/11/2022 11:00

Catar - A derrota para o Irã por 2 a 0 nesta sexta-feira complicou a situação do País de Gales na Copa do Mundo. Com apenas um ponto em dois jogos, a equipe do Reino Unido terá que vencer a Inglaterra na última rodada para sonhar com a classificação para as oitavas de final da competição. Principal destaque da equipe, Gareth Bale, se emocionou ao apito final da partida contra a seleção persa.

"Estamos arrasados. Não há outra maneira de dizer isso. Lutamos até o fim, até o último segundo e precisamos voltar. Estamos todos arrasados, mas temos que nos recompor imediatamente. Vai ser difícil para nós, com certeza. Nós teremos que ver. O que posso dizer? Nós nos recuperamos e temos que ir de novo", afirmou.



No primeiro duelo da segunda rodada da Copa do Mundo, o Irã dominou completamente as ações da partida contra o País de Gales, porém, tinha dificuldades para conseguir marcar. Já nos acréscimos, a seleção iraniana foi premiada e marcou duas vezes, uma com Cheshmi e outra com Rezaeian, dando a vitória por 2 a 0 para a seleção persa. O resultado desta sexta-feira deixou a equipe do Reino Unido virtualmente eliminada na competição.

As duas equipes fazem parte do grupo B. O Irã agora tem três pontos, enquanto País de Gales continua com apenas um. Na última rodada, a seleção persa vai encarar os Estados Unidos, enquanto a equipe do Reino Unido encerra sua participação na chave contra a Inglaterra. Os dois jogos vão acontecer na próxima terça-feira, às 16 horas (no horário de Brasília).