Tite durante treino da seleção brasileiraNELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 25/11/2022 12:26

Catar - A seleção brasileira voltou a treinar nesta sexta-feira após estrear com vitória na Copa do Mundo, ao bater a Sérvia por 2 a 0, na última quinta. A atividade não contou com Neymar e Danilo, que se recuperam de entorse no tornozelo e só voltarão a defender o Brasil em caso de classificação às oitavas de final.

Além da dupla, Tite não pode contar com outros três jogadores na atividade: Alisson, Paquetá e Antony. Os dois primeiros ficaram no hotel fazendo trabalho individualizado, enquanto o atacante do Manchester United teve um mal-estar e foi poupado. Nenhum deles preocupa para os próximos jogos.



Durante a atividade, apenas jogadores que não começaram a partida contra a Sérvia trabalharam com bola. Os titulares fizeram apenas um trabalho de recuperação muscular.

Sem Neymar e Danilo, o Brasil volta a campo na próxima segunda-feira, às 13h, contra a Suíça, no Estádio 974. Uma vitória pode garantir a Seleção nas oitavas de final.