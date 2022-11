Boulaye Dia marcou na vitória de Senegal sobre o anfitrião Catar - MANAN VATSYAYANA / AFP

Boulaye Dia marcou na vitória de Senegal sobre o anfitrião Catar MANAN VATSYAYANA / AFP

Publicado 25/11/2022 11:59

Catar - Em jogo animado, Senegal venceu o Catar por 3 a 1, nesta sexta-feira (25), no estádio Al Thumama, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022. Os Leões de Teranga marcaram com Boulaye Dia, Famara Diédhiou e Bamba Dieng, enquanto os anfitriões descontaram com Mohammed Muntari - que marcou o primeiro gol catari na história das Copas.

Pela primeira vez desde 1930, um anfitrião perdeu os dois primeiros jogos da fase de grupos. Por outro lado, Mohammed Muntari evitou que o país sede ficasse sem marcar nos primeiros jogos e fez história ao anotar o primeiro gol catari na história dos Mundiais. Apesar das duas derrotas em dois jogos, o Catar ainda não está eliminado, mas tem poucas chances de classificação.

Com a vitória, Senegal somou os seus três primeiros pontos na Copa do Mundo e segue vivo na disputa. Os Leões de Teranga ainda não estão na zona de classificação, mas disputarão a vaga nas oitavas de final na última rodada, contra o Equador, terça-feira (29), às 12h (de Brasília), em Doha. Já o Catar é o lanterna e fará o seu último jogo contra a Holanda, no mesmo dia e horário, no Al Bayt.

O JOGO

Após perderem na estreia, Catar e Senegal entraram em campo pressionados pela vitória para seguirem vivos na Copa do Mundo. Com mais qualidade técnica, os Leões de Teranga dominaram o jogo desde o início, controlaram as ações e criaram as melhores chances. Com menos de 20 minutos, foram quatro oportunidades de abrir o placar, mas faltou pontaria.

O Catar, por sua vez, errava muitos passes e abusava nas faltas para tentar conter as ações de Senegal, mas chegavam com perigo nas subidas de Akram Afif. O atacante reclamou de pênalti em um lance aos 32 minutos, mas o árbitro mandou o jogo seguir. Os anfitriões ficaram abalados e a situação piorou quando o zagueiro Khoukhi perdeu a bola na área e viu Boulaye Dia marcar aos 40.

Na etapa final, a partida ficou mais animada. Com apenas dois minutos, Senegal ampliou o placar com Diédhiou após cobrança de escanteio. Mas o Catar não se entregou. Os anfitriões deram trabalho para o goleiro Mendy, que fez duas grandes defesas em finalizações de Almoez Ali e Ismail Mohamad. De tanto insistir, Muntari marcou o primeiro gol catari na história das Copas e diminuiu o placar aos 32.

Após diminuir o placar, o Catar ameaçou uma reação em busca do empate. Mas o sonho durou pouco tempo. Senegal reagiu rapidamente e deu números finais ao jogo. N'Diaye fez boa jogada individual pela direita e encontrou Bamba Dieng livre no meio da área, que só bateu no canto do goleiro catari para confirmar os três pontos aos Leões de Teranga.