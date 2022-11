Sede da Copa do Mundo, Catar não conseguiu pontuar no Grupo A - KARIM JAAFAR / AFP

Publicado 25/11/2022 12:41 | Atualizado 25/11/2022 15:55

O investimento no futebol nos últimos anos e a naturalização de jogadores de outros países não foram suficientes para o Catar deixar de fazer feio na Copa do Mundo em casa. Com a derrota por 3 a 1 para Senegal, nesta sexta-feira (25) a seleção do Oriente Médio já tem o pior desempenho de um país-sede em 22 edições do torneio e está eliminado.



Com duas derrotas em dois jogos, o Catar supera a África do Sul, que até então tinha o pior início, com apenas um ponto. Os africanos, pelo menos foram eliminados com quatro, conquistando uma vitória (sobre a França, por 2 a 1).



A duas seleções têm o mesmo número de gols marcados em dois jogos: um. Entretanto, a catari sofreu cinco gols (também perdeu por 2 a 0 para o Equador, na estreia), enquanto a sul-africana, quatro (empate em 1 a 1 com o México e derrota por 3 a 0 para o Uruguai.



Em sua primeira Copa do Mundo, o Catar está eliminado com o empate entre Holanda e Equador. De qualquer maneira, terá na última rodada a chance de conseguir pontuar, mas enfrentará os holandeses.



A fraca campanha na Copa do Mundo não chega a ser surpresa, mas contrasta com o alto investimento do país para não fazer feio em casa. Sob comando do espanhol Félix Sanchez, o Catar criou uma academia de formação de atletas e apostou em melhora ro futebol, inclusive buscando jovens talentos em outros países.



Além disso, apostou na naturalização de jogadores para fortalecer a seleção, que tem nove nomes que nasceram em países como Portugal, Argélia, França, Gana, Egito e Iraque. Não deu certo.