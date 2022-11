Confira as imagens da vitória de Senegal sobre o anfitrião Catar

Catar - Em jogo animado, Senegal venceu o Catar por 3 a 1, nesta sexta-feira (25), no estádio Al Thumama, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022. Os Leões de Teranga marcaram com Boulaye Dia, Famara Diédhiou e Bamba Dieng, enquanto os anfitriões descontaram com Mohammed Muntari - que marcou o primeiro gol catari na história das Copas.

