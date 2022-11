Holanda e Equador se enfrentaram nesta sexta-feira - AFP

Publicado 25/11/2022 14:56

Catar - O Grupo A da Copa do Mundo chegará indefinido na última rodada. Nesta sexta-feira, a Holanda fez um jogo ruim e perdeu a chance de ser a primeira equipe a se garantir nas oitavas de final ao empatar em 1 a 1 com o Equador, que teve boa atuação no Khalifa Stadium. A Laranja saiu na frente com Gakpo, mas Enner Valencia deixou tudo igual no marcador.

Na última rodada, a Holanda, com quatro pontos, chega dependendo apenas de um empate com o Catar, já eliminado. Já o Equador, que tem os mesmos quatro pontos, encara uma "final" com Senegal, que tem três. Quem vencer, se garante na próxima fase. Em caso de empate, os sul-americanos se garantem nas oitavas de final.

Precisando da vitória para se garantir nas oitavas de final, a Holanda começou martelando o Equador no campo de defesa e não demorou a inaugurar o placar. Com apenas cinco minutos, os sul-americanos erraram na saída de bola e Gakpo soltou uma bomba de fora da área para marcar um golaço e colocar a Laranja na frente.

Após o gol holandês, o Equador acordou para o jogo e passou a explorar mais o campo de ataque, principalmente pelo lado esquerdo, com Enner Valencia. No fim da primeira etapa, os equatorianos chegaram a marcar quando Estupiñán desviou chute de fora da área e mandou para as redes. No entanto, o assistente levantou a bandeira e gol foi anulado, já que Perozo, em posição irregular, na interpretação da arbitragem, atrapalhou a visão do goleiro Noppert.

Na volta para o segundo tempo, o Equador continuou com sua postura agressiva, que não demorou a dar resultado. Aos três minutos, Estupiñán arriscou de fora da área para a defesa de Noppert. No rebote, Enner Valencia mandou para o fundo das redes, marcando o terceiro gol dele nesta Copa. Pouco depois, os equatorianos quase viraram quando Plata chutou colocado e viu a bola explodir no travessão.

Após sofrer o empate, a Holanda não esboçava qualquer reação de que buscaria o gol da vitória. O Equador, por sua vez, continuava mandando na partida, mas não conseguiu criar mais nenhuma grande chance para marcar o segundo.