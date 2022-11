Galvão Bueno estreou no Mundial do Catar no jogo da Seleção Brasileira contra a Sérvia - Divulgação/TV Globo

Galvão Bueno estreou no Mundial do Catar no jogo da Seleção Brasileira contra a SérviaDivulgação/TV Globo

Publicado 25/11/2022 14:44 | Atualizado 25/11/2022 14:44

Galvão Bueno ficou contente com a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar. Nesta sexta-feira, o narrador fez uma análise da vitória sobre a Sérvia por 2 a 0 e destacou que "o conjunto prevaleceu muito".

"Foi uma bela estreia da Seleção Brasileira. É difícil até destacar um grande jogador - Richarlison à parte. O conjunto prevaleceu muito. O Alisson não fez nenhuma defesa no jogo inteiro, absolutamente nenhuma. Só saídas de bola em dois ou três cruzamentos. A defesa funcionou porque o time do Brasil, do Casemiro para trás, é cascudo, marca muito bem. E daí para frente o Neymar fica solto", disse Galvão.





O narrador também fez questão de exaltar os jovens jogadores do Brasil - tanto os que foram titulares quanto os que entraram no decorrer do segundo tempo.

"E a garotada está voando. Vinicius Júnior mostrou porque ele tinha que jogar. Eu disse no Jornal Nacional, na véspera, que o mundo quer ver Vinicius Júnior. Ele cedeu a jogada para os dois gols do Richarlison. Raphinha jogou bem, Paquetá jogou bem, entrou Martinelli, entrou Antony, entrou Rodrygo, entrou. Não falta gente boa para entrar nesse time do Brasil. Foi uma belíssima vitória. E com um ponto espetacular, que foi o golaço do Richarlison. Acho difícil que exista um outro igual na Copa", afirmou o narrador.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Galvão Bueno (@galvaobueno)

Em tempo: a Seleção volta a campo na próxima segunda-feira, às 13h (de Brasília), para enfrentar a Suíça no Estádio 974. O confronto é válido pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo.