Confira imagens do empate entre Holanda e Equador na Copa do Mundo

Catar - Nesta sexta-feira, a Holanda fez um jogo ruim e perdeu a chance de ser a primeira equipe a se garantir nas oitavas de final ao empatar em 1 a 1 com o Equador, que teve boa atuação no Khalifa Stadium. A Laranja saiu na frente com Gakpo, mas Enner Valencia deixou tudo igual no marcador. Com o resultado, o Grupo A da Copa do Mundo chega embolado para a última rodada. Confira a galeria!

