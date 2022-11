Daniel Alves disputa vaga de Danilo nos próximos dois jogos do Brasil na Copa - Nelson Almeida / AFP

Publicado 25/11/2022 16:14

Catar - A seleção brasileira estreou com vitória na Copa do Mundo de 2022, mas sofreu duas baixas para o restante da fase de grupos. Com as lesões de Danilo e Neymar , o técnico Tite terá que fazer mudanças no time titular e terá a chance de colocar à prova os testes realizados antes do Mundial do Catar. Mas decidir os substitutos causará dor de cabeça para o treinador nos próximos dias.

Os favoritos para a vaga de Danilo são Daniel Alves e Éder Militão. Único lateral entre as opções, Daniel Alves foi bastante contestado na convocação, mas aposta na liderança e experiência para receber uma nova oportunidade na seleção brasileira. Por outro lado, Éder Militão tem a juventude e a versatilidade a seu favor. O jogador, de 24 anos, atua como zagueiro e lateral.

Na temporada 2022/23, Daniel Alves jogou 12 partidas pelo Pumas, do México, mas o seu desempenho foi questionado. Com o fim do calendário do time mexicano, ele treinou por algumas semanas nas instalações do Barcelona, onde estava anteriormente, para manter a forma visando a Copa do Mundo. No Barça, chegou a atuar em 17 jogos no ano.

Já Éder Militão é titular do Real Madrid e soma 17 jogos na temporada, além de três gols. O jogador é uma espécie de curinga, tanto para Tite quanto para Carlo Ancelotti, e vive grande fase na carreira. No clube espanhol, atua pelo lado direito da defesa e, em algumas ocasiões, faz a lateral. Os merengues, inclusive, possuem três zagueiros versáteis. Além do brasileiro, tem o alemão Rüdiger e o austríaco Alaba.

Outro trunfo na manga de Daniel Alves é o entrosamento. O lateral conhece Marquinhos e Thiago Silva de longa data, e isso pode pesar na decisão de Tite. Apesar desses fatores, a questão física pesa contra. O lateral não entra em campo há dois meses (ou desde o dia 23 de setembro). Já Éder Militão, além de 15 anos mais novo, atua com mais frequência, já que é titular incontestável do Real Madrid.

No ciclo para a Copa do Mundo de 2018, Daniel Alves foi um dos principais nomes da seleção brasileira e um dos líderes da equipe. Na véspera da competição, no entanto, sofreu uma grave lesão que o tirou do Mundial da Rússia. Quatro anos depois, o lateral ressurgiu de última hora e entrou na lista de Tite, mas sem ser uma unanimidade pelo público. Entretanto, internamente ainda é um dos líderes.

Em 2021, Daniel Alves viveu um dos seus últimos atos com a camisa amarelinha. Ele foi um dos três nomes acima dos 23 anos que foram convocados para os Jogos Olímpicos de Tóquio. O lateral foi a referência de jovens como Bruno Guimarães, Richarlison, Antony e Gabriel Martinelli, que jogaram a Olimpíada e estão na Copa do Mundo do Catar.

Líder do Grupo G, o Brasil volta a campo na próxima segunda-feira (28), às 13h (de Brasília), contra a Suíça, no estádio 974, em Doha. A seleção brasileira encerra a participação na fase de grupos contra Camarões, na sexta-feira (2), às 16h, em Lusail, no palco da estreia.