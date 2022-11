Neymar sente dores no tornozelo durante vitória contra a Sérvia na Copa - NELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 25/11/2022 15:54

Neymar publicou um texto profundo nesta sexta-feira após a notícia da gravidade da sua lesão ser divulgada, que tira o atacante de ação até as oitavas de final da Copa do Mundo. E quem saiu em defesa do brasileiro foi seu companheiro, Raphinha.

O atacante do Barcelona compartilhou um texto de uma página do Instagram que falava sobre a rejeição de parte dos torcedores brasileiros à Neymar. Em certo trecho, destacado por Raphinha, o texto diz que 'esse país não merece seu talento'.

"Torcedores da Argentina tratam Messi como um Deus. Torcedores de Portugal tratam Cristiano Ronaldo como Rei. Torcedores brasileiros torcem para Neymar quebrar a perna. Como é triste, o maior erro da carreira do Neymar é nascer brasileiro, esse país não merece seu talento e seu futuro", diz o texto.

Exames detectaram uma entorse com grau de dano ligamentar no tornozelo direito de Neymar, que vai tirá-lo dos últimos dois jogos da fase de grupos. Danilo, lateral-direito titular, sofreu a mesma lesão e também só deve retornar nas oitavas.