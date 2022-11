Casemiro durante o jogo entre Brasil e Sérvia - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 25/11/2022 16:06

Após um primeiro tempo truncado, a Seleção Brasileira teve uma segunda etapa perfeita na vitória sobre a Sérvia por 2 a 0 no Lusail Stadium. A análise é compartilhada por Casemiro. Na última quinta-feira, em entrevista à TV Globo, o volante ressaltou que houve uma ansiedade normal na etapa inicial, mas afirmou que o Brasil teve controle total do jogo nos 45 minutos finais.

"Primeiro tempo foi um pouco truncado, de ansiedade da equipe. Faltou caprichar no passe, é normal, Copa do Mundo, a gente sabe que é normal por causa da ansiedade. Mas segundo tempo espetacular, controle total, perfeito. Diria que fazia tempo que a gente não tinha um tempo tão perfeito", afirmou.

Casemiro também elogiou os jogadores que entraram no decorrer da partida da última quinta-feira. Na ocasião, Tite colocou Fred, Rodrygo, Gabriel Jesus, Antony e Gabriel Martinelli durante o segundo tempo.

"Não podemos deixar de valorizar a galera que entrou também, um espetáculo. Os jogadores que estão em campo jogam muito e quem está entrando tem correspondido à altura", disse Casemiro.





O volante ainda falou sobre a função de Paquetá no time titular contra a Sérvia. Com quatro atacantes em campo, o camisa 7 precisou atuar mais recuado, como um segundo volante.

"Até mesmo pela proposta de jogo deles. Independentemente de quem esteja ali. Claro que o Paquetá é mais ofensivo, mas vem demonstrando nos treinos e jogos que a gente pode contar com ele no meio. Contundente, forte. Independentemente de quem jogar, sempre quer fazer o melhor", analisou o volante.

Em tempo: a Seleção volta a campo na próxima segunda-feira, às 13h (de Brasília), para enfrentar a Suíça no Estádio 974. O confronto é válido pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo.