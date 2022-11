Enner Valencia fez o gol do empate do Equador com a Holanda, pelo Grupo A da Copa do Mundo - AFP

Publicado 25/11/2022 16:28

Ao fazer o gol do Equador no empate em 1 a 1 com a Holanda, pela segunda rodada da Copa do Mundo, Enner Valencia assumiu a artilharia do torneio (tem três gols) e igualou um recorde do torneio, já que foi o responsável pelos últimos seis gols de sua seleção em edições do torneio.



Além de fazer os três do Equador contra Catar e Holanda, Valencia fez os únicos três de sua seleção em 2014, no Brasil, contra Suíça e Honduras (duas vezes). Contra a França, os equatorianos ficaram no 0 a 0.



Com os seis gols seguidos marcados, o atacante igualou o desempenho de Eusébio (Portugal) em 1966, Paolo Rossi (Itália), em 1982, e Oleg Salenko (Rússia), em 1994. A diferença é que ele fez isso em duas edições de Copa do Mundo, com diferença de oito anos (em 2018 Equador não se classificou).



E ao chegar a seis gols em Copas do Mundo, Valencia superou grandes nomes do futebol mundial, como Romário, Garrincha, Cruyff, Puskas e Mbappé, todos com cinco.