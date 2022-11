Neymar - AFP

Publicado 26/11/2022 07:00 | Atualizado 26/11/2022 07:21

Catar - Vetado para as partidas contra Suíça e Camarões, Neymar deverá ser preservado pela seleção brasileira para os possíveis mata-matas que a equipe deverá passar na Copa do Mundo. No entanto, de acordo com o portal "UOL", o camisa 10 poderá ser utilizado no sacrifício, caso o Brasil necessite.

O craque sofreu uma lesão ligamentar com edema ósseo no tornozelo direito. Caso o Brasil não estivesse disputando uma Copa do Mundo, provavelmente, Neymar só voltaria aos treinamentos em duas semanas, porém, a necessidade faz com que haja tratamento para acelerar seu retorno.



Por conta disso, o departamento médico do Brasil deseja dar a Neymar o maior tempo possível de recuperação. Porém, caso não seja possível, o camisa 10 poderia se submeter a um tratamento de choque com infiltrações, faixas para segurar o tornozelo, estabilizadores que ajudam o jogador a se movimentar melhor e não sentir tanta dor.

A situação de Danilo, que sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, é considerada menos grave. Porém, no caso do lateral-direito, o entendimento é que não existe tanta urgência para o seu retorno, por isso, utilizá-lo no sacrifício seria algo descartado pelo departamento médico.