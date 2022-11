Austrália e Tunísia - AFP

Publicado 26/11/2022 08:58 | Atualizado 26/11/2022 10:24

Catar - Em jogo morno neste sábado, a Austrália aproveitou a oportunidade que teve e derrotou a Tunísia por 1 a 0, em partida que inaugurou a segunda rodada do Grupo D. A partida foi muito equilibrada, com um primeiro tempo superior da seleção da Oceania e uma segunda etapa de superioridade africana. Duke foi decisivo, garantiu os primeiros pontos australianos na Copa do Mundo do Catar e encerrou um jejum de 12 anos sem vitória da seleção nos Mundiais.

O resultado deixou a equipe da Oceania viva no Grupo D, após a goleada sofrida na estreia contra a França. Já a Tunísia, que estreou com um bom empate contra a Dinamarca, ficou em situação delicada na competição. Com um ponto, a seleção africana encerra sua participação na primeira fase na próxima fase precisando de uma vitória contra os atuais campeões mundiais para seguirem com chances de se classificar para as oitavas de final. Já a Austrália vai encarar a Dinamarca, sonhando em repetir 2006, quando avançou para o mata-mata da Copa do Mundo. Ambos os jogos serão na próxima quarta-feira, às 16 horas (no horário de Brasília).







O primeiro tempo entre Tunísia e Austrália foi de poucas emoções. Após ser goleada na primeira rodada pela França, a seleção da Oceania buscou mais as ações. Porém, tinha bastante dificuldades de criar grandes oportunidades. Os africanos não demonstravam o mesmo poder de contra-ataque da estreia contra a Dinamarca.

Apesar da pouca inspiração, a Austrália abriu o placar aos 22 minutos da primeira etapa. Após chutão, Duke achou McGree, que deu belo passe Goodwin pela esquerda. O apoiador fez o cruzamento, a defesa da Tunísia até tentou cortar, mas a bola veio na direção de Duke, que cabeceou sem chances para o goleiro tunisiano Dahmen.

Na segunda etapa, o cenário se inverteu. Com a vantagem no placar, a Austrália se retraiu e chamou a Tunísia. A seleção africana tinha dificuldades de criar oportunidades, apesar da maior posse de bola. A equipe da Oceania, por sua vez, também não conseguia reagir e articular algum contra-ataque perigoso.

Aos 25 minutos, a Austrália chegou perto de ampliar. Após boa jogada coletiva, Maclaren apareceu bem pela esquerda e fez o cruzamento, a bola passou rondando a área tunisiana e por pouco Leckie não colocou para dentro do gol. No lance seguinte, a Tunísia respondeu, criando sua melhor chance na partida. Msakni recebeu em boas condições e dentro da área finalizou para boa defesa de Ryan. Os africanos se esforçaram até o fim, mas não conseguiram criar outras boas chances. Com a derrota, a situação da Tunísia na competição ficou muito delicada.