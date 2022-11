Iara Ferreira - Reprodução / Instagram

Iara FerreiraReprodução / Instagram

Publicado 26/11/2022 08:00

Rio - A modelo Iara Ferreira, que está representando os Estados Unidos no concurso Bela da Copa, faz muito sucesso no OnlyFans. No entanto, ela vem executando uma outra função e ganhando dinheiro com isso. Iara vem avaliando nudes de internautas e a prática teria feito com que ela conseguisse juntar cerca de 1 milhão de dólares (algo em torno de R$ 5,4 milhões) para comprar uma casa nos EUA, país onde vive.

"Nunca imaginei que compraria uma casa vendo nudes (risos). Acabei de comprar e lancei até um ranking entre os assinantes. Não tenho nem ideia de quantos nudes já vi, até perdi a conta. Gosto disso, me sinto uma crítica sexual. Os homens gostam de se exibir também. Descobri que esse é o grande fetiche deles", afirmou em entrevista à revista "Quem".



Em relação a Copa do Mundo, Iara fez uma promessa ousada. Ela afirmou que liberaria vídeos de suruba, em caso de vitórias dos EUA. No entanto, até o momento, a seleção norte-americana tem dois empates na competição. Ainda resta uma partida para a equipe do Tio Sam na primeira fase do torneio.