Confira as imagens da vitória da Austrália sobre a Tunísia

Catar - Em jogo morno neste sábado, a Austrália aproveitou a oportunidade que teve e derrotou a Tunísia por 1 a 0, em partida que inaugurou a segunda rodada do Grupo D. A partida foi muito equilibrada, com um primeiro tempo superior da seleção da Oceania e uma segunda etapa de superioridade africana. Duke foi decisivo, garantiu os primeiros pontos australianos na Copa do Mundo do Catar e encerrou um jejum de 12 anos sem vitória da seleção nos Mundiais.

