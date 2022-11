Richarlison é o camisa nove da seleção brasileira - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 26/11/2022 09:46 | Atualizado 26/11/2022 09:47

Rio - O atacante da seleção brasileira, Richarlison prestou condolências aos familiares e amigos das vítimas do ataque em duas escolas, que deixou três mortos e 13 feridos em Aracruz, no Espírito Santo. O jogador, de 25 anos, é nascido no estado da região sudeste.

Minha solidariedade e tristeza pelo que aconteceu ontem no meu estado, em Aracruz. Professoras e uma criança morta. Coisa impossível de acreditar que ainda aconteça. Muita força e carinho pras famílias e amigos — Richarlison Andrade (@richarlison97) November 26, 2022

"Minha solidariedade e tristeza pelo que aconteceu ontem no meu estado, em Aracruz. Professoras e uma criança morta. Coisa impossível de acreditar que ainda aconteça. Muita força e carinho pras famílias e amigos", escreveu o atacante nas redes sociais.

Na última sexta, um atirador fez ataques na Escola Estadual Primo Bitti e um colégio particular, ambos na mesma via, na Praia do Coqueiral, a 22km do centro de Aracruz. Duas professoras e uma aluna acabaram morrendo. O assassino foi preso.



Autor de dois gols na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, Richarlison tem costume de se manifestar nas redes sociais sobre acontecimentos que envolvem áreas que transcendem o esporte.