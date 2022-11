Tite durante treino da seleção brasileira - NELSON ALMEIDA / AFP

Tite durante treino da seleção brasileiraNELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 26/11/2022 10:17

A dois dias da segunda partida pela Copa do Mundo de 2022, contra a Suíça, às 13h (de Brasília) no Estádio 974, a seleção brasileira não contou com três jogadores no treino deste sábado. Machucados, Neymar e Danilo ficaram no hotel em Doha, no Catar, em tratamento. Assim como Antony que segue com mal-estar e perdeu a segunda atividade seguida.



Ausentes no treino de sexta-feira por opção da comissão técnica, Alisson e Lucas Paquetá estão com o grupo e não preocupam para a partida. Com dois desfalques certos, o técnico Tite começa a definir a equipe titular, por isso, fechou a atividade.



Correndo contra o tempo para estarem à disposição nas oitavas de final da Copa do Mundo, Neymar e Danilo, que sofreram entorses nos tornozelos direito e esquerdo, respectivamente, fazem tratamento intensivo.



Tanto que, na noite de sexta-feira, eles ficaram pouco tempo no jantar de confraternização com os familiares dos jogadores, e foram fazer fisioterapia até por volta da meia-noite, segundo o site 'ge'



A seleção brasileira ainda fará mais um treino, no domingo, e abrirá apenas por 15 minutos para a imprensa.