Lewandowski marcou o primeiro gol em uma Copa do Mundo na quinta partida que disputou pela Polônia - ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Publicado 26/11/2022 12:02 | Atualizado 26/11/2022 14:54

Lewandowski enfim desencantou e marcou o primeiro gol em Copa do Mundo, mas a Polônia teve no goleiro Szczesny, que pegoiu um pênalti e fez grandes defesas, como grande herói para garantir a vitória por 2 a 0 sobre a Arábia Saudita neste sábado, no Estádio Cidade da Educação. Os dois foram destaques, assim como Zielinski, que abriu o placar.



Com o resultado, o Grupo C da Copa do Mundo embolou de vez. Os poloneses assumiram a liderança com quatro pontos e jogarão pela vaga contra a Argentina, na última rodada. Já os sauditas seguem com três pontos e têm chance real de classificação para as oitavas de final, se vencer o México.



Gol da Polônia e pênalti perdido pela Arábia Saudita



Grande zebra da primeira rodada, ao vencer a Argentina, a equipe saudita mostrou que não foi apenas sorte. Bem arrumada e muito aguerrida na marcação, merecia sorte melhor na partida, mas pagou o preço pela falta de pontaria.

Do outro lado, o 2 a 0 foi até mais do que a Polônia apresentou, mesmo com duas bolas na trave no segundo tempo. Sem aproveitar o artilheiro e melhor do mundo Lewandowski, a equipe polonesa apostou apenas em lançamentos e contra-ataque, assim como encher a área de defensores. A tática deu certo, muito mais em função do centroavante e de Szczesny, que fechou o gol.



Ao salvar uma bola em dividida com o goleiro Al-Owais, Lewandowski achou Zielinski para fazer 1 a 0 aos 38 do primeiro tempo. E Szczesny pegou um pênalti de Salem Al-Dawsari e ainda salvou no rebote de Al-Burayk, nos acréscimos.



Bolas na trave e Lewandowski enfim marca



Com a vantagem, a Polônia se fechou completamente na segunda etapa, contra uma Arábia que inicialmente caiu na tática adversária e abusou dos cruzamentos. Mas quando os sauditas colocaram a bola no pé, perderam pelo menos três grandes chances, na principal, Al-Dawsari parou em Szczesny, que ainda fez outras grandes defesas no jogo.

No contra-ataque, a Polônia mandou duas bolas na trave, com Milik e Lewandowski. Quando parecia que o principal nome do time passaria em branco mais uma vez, ele aproveitou saída de bola errada da defesa e marcou, aos 36. E ainda poderia ter feito mais um, mas parou em Al-Dawsari.