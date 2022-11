Veja fotos vitória da Polônia sobre a Arábia Saudita

A Polônia assumiu a liderança do Grupo C da Copa do Mundo, com quatro pontos, com a vitória sobre a Arábia Saudita, neste sábado. A vitória foi construída graças à defesa de pênalti do goleiro Szczesny e a Lewandowski, que finalmente marcou o primeiro gol em uma edição do torneio, e ainda deu o passe para Zielinski abrir o placar.

