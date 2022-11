Duke fez o 'J' - AFP

Duke fez o 'J'AFP

Publicado 26/11/2022 13:42

Catar - O atacante do Fluminense, Germán Cano não foi convocado para a Copa do Mundo, porém, seu estilo de comemorar foi replicado no Catar. Autor do gol da vitória da Austrália, o atacante Duke dedicou o feito ao seu filho, que estava nas arquibancadas assistindo a partida.

Ao invés do "L", do Lorenzo, consagrado pelo Argentino, Duke fez o "J", de Jackson, nome do seu herdeiro. Com o resultado, a Austrália encerrou um jejum de 12 anos sem conquistar nenhuma vitória em jogos de Copa do Mundo.



"Estou tentando segurar as lágrimas, é o melhor sentimento do mundo, mas o trabalho não acabou, há ainda outro jogo para vencer. Honestamente, é o melhor momento da minha vida e da minha carreira de jogador, não há palavras para descrever. Estou muito feliz pelo pessoal. Fizemos tantos sacrifícios para seguir adiante, é o melhor sentimento do mundo", disse Duke.

Mitchell Duke, de 31 anos, defende o Fagiano Okama, do Japão. Na atual temporada, o atacante entrou em campo em 37 jogos, fez oito gols e deu três assistências pela sua equipe. Ele já atuou no futebol da Arábia Saudita e na Austrália, seu país natal.

O resultado deixou a equipe da Oceania viva no Grupo D, após a goleada sofrida na estreia contra a França. Já a Tunísia, que estreou com um bom empate contra a Dinamarca, ficou em situação delicada na competição. Com um ponto, a seleção africana encerra sua participação na primeira fase na próxima fase precisando de uma vitória contra os atuais campeões mundiais para seguirem com chances de se classificar para as oitavas de final. Já a Austrália vai encarar a Dinamarca, sonhando em repetir 2006, quando avançou para o mata-mata da Copa do Mundo. Ambos os jogos serão na próxima quarta-feira, às 16 horas (no horário de Brasília).