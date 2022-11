Os ex-jogadores Dejan Petkovic e Zoran Lakovic se encontraram com a delegação da Sérvia no Catar - Divulgação/Associação de Futebol da Sérvia

Publicado 26/11/2022 15:17

Dejan Petkovic esteve neste sábado (26) na concentração da Sérvia no Catar, ao lado do também ex-jogador sérvio Zoran Lakovic, atualmente diretor da Uefa. O ex-jogador de Flamengo, Fluminense Vasco conversou com os jogadores e também com a comissão técnica.

As imagens foram divulgada pela federação da Sérvia, que na segunda-feira encara Camarões, às 7h (de Brasília) no Estádio Al Janoub, pelo Grupo G. Após perder para a Seleção, a equipe precisa da vitória para seguir viva na busca pelas oitavas de final.



Petkovic disputou menos de dez partidas pela antiga Iugoslávia na década de 90 e esteve em campo em amistoso contra o Brasil em 1998, no empate em 1 a 1. Apesar de se destacar no futebol brasileiro, foi pouco chamado, mesmo com a pressão de torcedores e companheiros.



Ainda assim, o sérvio deixou sua marca. Tanto que Dusan Tadic, um dos principais jogadores da atual seleção, já declarou ser fã de Petkovic.