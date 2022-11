Mbappé ultrapassou Henry, Neymar, Zidane e Platini na artilharia da Copa do Mundo - Antonin THUILLIER / AFP

Publicado 26/11/2022 15:39

Catar - Aos 23 anos, Kylian Mbappé segue fazendo história pela seleção francesa. Ao marcar dois gols na vitória sobre a Dinamarca, neste sábado (26), o atacante marcou seu sétimo gol em Copas do Mundo, superando Thierry Henry e Neymar, e igualando a marca de Lionel Messi. Agora, o jogador do PSG é o segundo maior artilheiro da França em Copas do Mundo, perdendo apenas para Just Fontaine, com 13 gols.

Além de Henry e Neymar, outras duas lendas do futebol foram deixadas pra trás com os gols de Mbappé: Michel Platini e Zinedine Zidane. Ambos balançaram as redes cinco vezes em partidas do Mundial.

Kyllian Mbappé ainda bateu outro recorde neste sábado. O francês se tornou o segundo jogador a marcar sete (ou mais) gols na Copa do Mundo antes de completar 24 anos. Além dele, Pelé também alcançou a marca, quando marcou contra o Chile, na Copa de 62, quando possuía apenas 21 anos.

Mbappé terá a oportunidade de aumentar, ainda mais, a sua posição no ranking de artilheiros na história das Copas do Mundo. A França volta a campo na próxima quarta-feira (30), para enfrentar a Tunísia, às 12h (horário de Brasília), no Education City Stadium, em Ar Rayyan, no Catar.