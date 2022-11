Richarlison agarrou as chances e ninguém mais fez gol que ele pela seleção brasileira em 2022 - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 27/11/2022 07:00

O pombo voa cada vez mais alto na seleção brasileira. Destaque da vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, na estreia, Richarlison vai assumindo a responsabilidade para seguir os passos de Romário e Ronaldo na Copa do Mundo. Nesta segunda-feira (28), o atacante terá mais um desafio de comprovar o bom momento com a amarelinha, contra uma equipe historicamente conhecida pela força defensiva: a Suíça, no Estádio 974, às 13h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo G.

Artilheiro da seleção brasileira nos últimos quatro anos, com 19 gols, Richarlison começou 2022 sem a certeza de que seria convocado para a Copa do Mundo, devido à forte concorrência, com Pedro, Gabriel Jesus, Firmino, Gabigol, entre outros. Mas a cada jogo mostrou ao técnico Tite que não apenas deveria ser chamado, como merecia uma chance entre os titulares.



Afinal, ninguém mais fez gol na seleção brasileira neste ano do que ele. Já são nove contando os dois contra a Sérvia. Além disso, nos sete jogos que disputou (cinco como titular), o atacante marcou em seis, só passando em branco contra o Japão, quando entrou na metade do segundo tempo. Além dos sérvios, ele balançou as redes contra Chile, Bolívia (duas vezes), Coreia do Sul, Gana (duas) e Tunísia.



Além disso, o Pombo tem mostrado ótimo aproveitamento em 2022 pelo Brasil, com 14 finalizações e 12 no alvo, segundo dados do Sofascore. E nove delas foram na rede.



"Como o professor Tite fala, não sei se vocês estão sentindo o cheirinho de gol, mas aqui na Seleção eu broco mesmo", brincou Richarlison na coletiva de imprensa após o jogo contra a sérvia.



"É continuar e aproveitar os companheiros que tenho do meu lado. No intervalo conversei com meus companheiros e falei que precisava de uma bola, e ela chegou. Eu estava preparado e consegui balançar as redes", completou o camisa 9 da seleção brasileira.