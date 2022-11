Bukari marcou o segundo de Gana e comemorou imitando Cristiano Ronaldo na derrota por 3 a 2 para Portugal - PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Bukari marcou o segundo de Gana e comemorou imitando Cristiano Ronaldo na derrota por 3 a 2 para PortugalPATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Publicado 27/11/2022 09:30

O técnico de Gana, Otto Oddo, criticou a divisão de vagas da Copa do Mundo para a África, e considera isso um problema para a evolução do futebol no continente, que tem 55 países filiados e apenas cinco se classificam.



"A África merece mais vagas. Nunca houve um ponto de partida onde todos têm a mesma chance no começo. É muito difícil com cinco vagas evoluir. Se você tem 12 ou 15 vagas, não lembro quantas são na Europa, você tem a probabilidade de crescer mais rapidamente, o dobro dos times africanos, não importa a qualidade", afirmou um incomodado Oddo, ao ser perguntado sobre a possibilidade de nenhum africano se classificar para as oitavas de final, assim como em 2018.

Na Copa do Mundo do Catar, dos cinco africanos, apenas Gana fez gol na primeira rodada, mas perdeu por 3 a 2 para Portugal. Já na segunda, Senegal conseguiu a primeira vitória ao fazer 3 a 1 sobre o Catar. Tunísia não fez gol em dois jogos, assim como Camarões e Marrocos, que só jogaram uma vez até o momento.



"No futebol, as coisas vêm juntas. É muito difícil, precisamos de mais sorte, mas temos que trabalhar por essa sorte. Até esse momento, nada aconteceu, todos ainda têm chances, uns mais e outros menos. Estou rezando que pelo menos um ou dois times avance para a próxima fase", finalizou Addo.



Gana enfrenta a Coreia do Sul nesta segunda-feira, às 10h (de Brasília) e precisa da vitória para seguir sonhando com as oitavas de final da Copa do Mundo.