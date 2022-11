Veja imagens da vitória da Costa Rica sobre o Japão

Não foi um bom jogo, longe disso, mas a Costa Rica soube se defender contra um Japão previsível e conseguiu vencer por 1 a 0, gol de Fuller, no Estádio Ahmad Bin Ali, recuperando-se da histórica goleada sofrida por 7 a 0 para a Espanha, na primeira rodada do Grupo E. Agora, volta a sonhar com as oitavas de final da Copa do Mundo.

