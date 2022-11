Tite tem que achar solução para os dois desfalques da seleção brasileira - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 27/11/2022 09:59

A seleção brasileira já está definida para a segunda partida da Copa do Mundo do Catar, nesta segunda-feira (28), contra a Suíça, às 13h (de Brasília) no Estádio 974, mas Tite manterá o mistério. Sem poder contar com Neymar e Danilo, machucados, o treinador tem Rodrygo, Fred, Daniel Alves e Éder Militão como opções.



"A definição da equipe já foi feita, mas tenho por hábito, de agora (risos), passar na hora do jogo. Em termos estratégicos você consegue fazer algumas mudanças comportamentais ou de características de atletas. O Militão já jogou nessa função, tem característica para tal, e o Dani é um construtor, fora a qualidade técnica e de liderança que tem. Moral da história? Não vou dizer quem vai jogar", brincou o treinador.



Ele também teceu elogios a Rodrygo. "Ele corre que parece que tem a bola grudada no pé".



Mais uma vez, Tite reafirmou a confiança de que poderá contar com Neymar, tratando torção no tornozelo direito, e Danilo, que teve entorse no tornozelo esquerdo ainda nesta Copa do Mundo. Com opções com características diferentes para substituir os dois, o treinador da Seleção também deixou a entender que as mudanças não mudarão a forma de jogar, nem que a entrada de um dos substitutos estará condicionada ao outro.



"Futebol é um contexto, e às vezes é estratégico em função do adversário. Então são ajustes que você tem, e que eles possam ser executados de uma ou outra. A equipe já tem um histórico, uma forma de jogar. Ela tem três ajustes que ela faz. Em momentos de maior pressão, a tendência do humano é repetir aquilo que tem de segurança. O técnico não vai tirar a segurança dos atletas", desconversou.



A seleção brasileira deve ir a campo contra a Suíça com: Alisson, Daniel Alves (Éder Militão), Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Lucas Paquetá e Rodrygo (Fred); Raphinha, Richarlison e Vini Jr.