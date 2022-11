Sabiri, de falta, marcou um dos gols de Marrocos na vitória sobre a Bélgica - MANAN VATSYAYANA / AFP

Publicado 27/11/2022 11:57

Catar - A Bélgica decepcionou mais uma vez. Em jogo truncado, os belgas foram derrotados por Marrocos por 2 a 0, neste domingo (27), no estádio Al Thumama, em Doha, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022. Em partida de poucas oportunidades para os dois lados, os Leões de Atlas levaram a melhor e venceram com gols de Sabiri e Aboukhlal, e encerram um jejum de 24 anos sem vitória em Copas.

Com a vitória, Marrocos chegou a quatro pontos e assumiu a liderança do Grupo F. Já a Bélgica permanece em segundo com três, mas ainda pode perder a posição para a Croácia, que enfrenta o Canadá neste domingo, às 13h, em Doha. Na última rodada, os marroquinos enfrentam os canadenses, quinta-feira (1), às 12h, enquanto os belgas encaram os croatas, no mesmo dia e horário.

O JOGO

Bélgica e Marrocos protagonizaram uma partida truncada em Doha. A seleção belga tinha o controle da posse de bola, mas tinha dificuldade para transformar o domínio em oportunidades. Apesar de finalizar o dobro de vezes dos marroquinos, nenhuma das chances deu trabalho ao goleiro Munir - que substituiu Bono de última hora. Já os Leões de Atlas, por sua vez, chegaram a abrir o placar, mas o gol foi anulado por interferência de Saiss.

Na etapa final, o jogo ficou mais aberto. Nos primeiros dez minutos, cada equipe chegou uma vez e obrigou os goleiros a trabalharem. A Bélgica, no entanto, sofria com a falta de criatividade, além da falta de uma referência na frente. Marrocos, por sua vez, levava perigo no jogo aéreo e na bola parada. E assim conseguiu abrir o placar. Aos 27 minutos, Sabiri surpreendeu Courtois e colocou os marroquinos em vantagem.

Na reta final da partida, Marrocos recuou e entregou a posse de bola para a Bélgica. Porém, a seleção belga não conseguiu fazer nada de diferente do que foi apresentado durante os 90 minutos. O time seguia com a dificuldade para criar, e nem mesmo a entrada de Lukaku fez diferença. Os marroquinos souberam se defender e ainda encontraram espaço para marcar o segundo em contra-ataque, com Aboukhlal, nos acréscimos.