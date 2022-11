Messi foi o destaque da Argentina na vitória sobre o México - JUAN MABROMATA / AFP

Publicado 27/11/2022 13:15

Além de abrir o placar na vitória da Argentina sobre o México por 2 a 0, Lionel Messi deu a assistência para Enzo Fernández e se tornou o primeiro jogador a dar passes para gols de companheiros em cinco edições da Copa do Mundo.

Em sua quinta participação no torneio, o craque argentino já possui seis assistências: duas em 2018 e uma cada em 2006, 2010 e 2014.







A participação decisiva de Messi contra o México ajudou a dar alívio à Argentina, que agora ocupa o segundo lugar do Grupo C e depende apenas de si no confronto contra a Polônia, na quarta-feira (30), para garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.



"Ganhamos e voltamos a depender de nós. A verdade é que isso dá uma tranquilidade e uma alegria para todo o grupo. O dia seguinte à derrota para a Arábia Saudita foi muito difícil, estávamos ansiosos para chegar o jogo de hoje e ter a chance de reverter. Por sorte, conseguimos", afirmou Messi, em entrevista na zona mista após o jogo de sábado.



Outras marcas de Messi na Copa do Mundo



Jogador argentino com mais convocações para o torneio (cinco), o camisa 10 igualou o recorde de gols de Maradona.



Além disso, chegou a 21 jogos em Copas do Mundo, superando a marca do eterno ídolo argentino e também de Mascherano, que tinham 20.



Messi ainda pode se tornar o jogador que mais vezes entrou em campo. Para superar o alemão Lothar Matthäus (25), terá que levar a Argentina até a final no Catar e jogar todas até lá.