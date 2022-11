Richarlison tem dois gols na Copa do Mundo de 2022 - Lucas Figueiredo/CBF

Richarlison tem dois gols na Copa do Mundo de 2022Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 27/11/2022 13:34

Catar - Após marcar duas vezes na estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2022, na última quinta-feira (24), o atacante Richarlison foi alvo de críticas do ex-jogador Antonio Cassano. Em entrevista ao canal "Bobo TV", onde é comentarista durante o Mundial, o italiano afirmou que o brasileiro "é horrível" e "não sabe controlar a bola". O curioso, no entanto, é que ele teve menos sucesso do que o brasileiro na carreira.

Contra a Sérvia, Richarlison chegou a 39 jogos pela seleção brasileira, mesmo número de Cassano ao longo de sua carreira pela Itália. O brasileiro, no entanto, tem quase o dobro de gols do italiano: 19 contra 10. Além disso, Richarlison disputa sua primeira Copa do Mundo e é titular, enquanto Cassano disputou uma e foi reserva, em 2014. A Azzurra ainda foi eliminada na fase de grupos.

O início da carreira de Cassano foi promissor. Ele surgiu no Bari e assinou com a Roma, onde viveu uma boa fase ao lado de Totti. Porém, ele começou a ter problemas fora de campo, e teve uma saída problemática para o Real Madrid. No clube espanhol, teve problemas com peso, foi chamado de "El Gordito", além da fama de abusar da noite. Ele perdeu espaço e foi emprestado para a Sampdoria.





Na Sampdoria conseguiu recuperar o brilho e foi cogitado para a Copa do Mundo de 2010, mas ficou de fora da convocação. Após uma briga com o presidente, ele encerrou sua passagem no clube e seguiu para o Milan. Porém, sofreu um AVC, ficou afastado dos gramados por cinco meses. Ele foi convocado para a Copa do Mundo de 2014, passou por Inter de Milão, Parma e Hellas Verona, mas sempre sem brilho.

Cassano encerrou a carreira com 139 gols e 112 assistências em 515 jogos disputados. Já Richarlison, de 25 anos, joga como profissional desde 2016 e já soma 80 gols e 33 assistências em 278 partidas. Na temporada 2022/23, foi vendido pelo Everton ao Tottenham por 50 milhões de libras (cerca de R$ 315 milhões), sendo a oitava maior contratação de um clube inglês na janela.

Com Richarlison, que se tornou o primeiro camisa 9 do Brasil a marcar em estreias na Copa do Mundo desde Ronaldo em 2002, a seleção brasileira volta a campo nesta segunda-feira (28), às 13h (de Brasília), contra a Suíça, no estádio 974, em Doha, no Catar. Em caso de vitória, a Seleção encaminha a classificação para as oitavas de final da competição.