Éder Militão, que começou a carreira como lateral direito, será titular contra a Suíça - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 27/11/2022 13:57 | Atualizado 27/11/2022 14:00

A seleção brasileira fez o último treino antes do confronto contra a Suíça, e Tite trabalhou com Éder Militão e Fred na equipe titular como substitutos de Danilo e Daniel Alves. A tendência é que os dois jogadores comecem contra a Suíça, segunda-feira (28), às 13h (de Brasília), no Estádio 974, pelo Grupo G.



Na atividade, que teve apenas o aquecimento aberto à imprensa, Tite trabalhou com Éder Militão e Fred inicialmente, com Lucas Paquetá jogando como meia, assim como no sábado, segundo o site 'ge'. O treinador também testou Rodrygo e Everton Ribeiro.







Com sintomas de gripe, Paquetá, que chegou a ter febre e ficou fora do treino de sexta, não participou de todo o trabalho, quando Tite fez as observações sobre o substituto de Neymar.



Antony, que não participou dos treinos nos últimos dois dias por causa de sintomas de gripe, voltou a trabalhar entre os reservas. Neymar, em tratamento de entorse do tornozelo direito, ficou no hotel, enquanto Danilo, com o mesmo problema no tornozelo esquerdo, foi até o Estádio Grand Hamad, onde a Seleção treinou neste domingo.



Na coletiva de imprensa, antes do treino, o treinador afirmou que a escalação já estava definida. A Seleção deve ir a campo com: Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva eAlex Sandro; Casemiro, Fred (Rodrygo) e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Richarlison.