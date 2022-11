Torcedores de Bélgica e Marrocos se confrontaram em Bruxelas - AFP

Publicado 27/11/2022 14:35

Bruxelas - A capital da Bélgica foi palco de uma grande confusão entre torcedores belgas e marroquinos, após a derrota da seleção europeia na Copa do Mundo. Alguns carros e motos foram incendiados, e tiros foram ouvidos pela região. Ainda não há informações sobre mortos ou feridos.

De acordo com a emissora belga RTBF, o gol anulado de Ziyech aumentou a tensão no local. Cerca de 150 torcedores atearam fogo em uma lata de lixo, além de derrubar alguns veículos, soltar bombinhas e fogos de artifício na direção de outras pessoas que acompanhavam a partida. A polícia local utilizou balas de borracha para dispersar os torcedores.



Com a derrota, a Bélgica caiu para a segunda colocação do Grupo F da Copa do Mundo, com três pontos. Já a seleção de Marrocos lidera, momentaneamente, o grupo, com quatro pontos.