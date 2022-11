Tati Weg representa a Alemanha - Reprodução / Instagram

Publicado 27/11/2022 15:31

Rio - A modelo Tati Weg está representando a Alemanha no concurso Bela da Copa do Mundo. Após o 7 a 1, a seleção tetracampeã mundial passou a contar com muita rejeição dos brasileiros, porém, a musa tem uma proposta para tentar convencer alguns a torcer a favor dos germânicos. Ela afirmou que se a final da Copa do Catar for entre Brasil e Alemanha, ela irá disponibilizar conteúdo gratuito no OnlyFans.

"Quem está no meu OnlyFans nem lembra daquela goleada da Alemanha [risos]. Ali, a rivalidade fica de lado. E, se a final for [entre] Brasil e Alemanha, vão rolar nudes de graça", prometeu.



Tati Weg, que tem descendência alemão, admitiu que teve receio de ser rejeitada no concurso por conta das marcas da maior goleada sofrida pelo Brasil na história das Copas.

"Desde o início, queria representar a Alemanha no concurso, mas estava com medo de críticas pelo 7 x 1. Aquele jogo foi difícil de engolir, né? Então, entrei com a missão de apagar isso, até porque sou brasileira e estou dividida, né? Sou bisneta de alemães. Minha família é toda de lá, mas não quero comemorar uma goleada", contou.