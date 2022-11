Marquinhos exaltou Thiago Silva e destacou o entrosamento com o companheiro de zaga - NELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 27/11/2022 17:00 | Atualizado 27/11/2022 17:10

Catar - A seleção brasileira venceu e convenceu na estreia da Copa do Mundo de 2022. O sistema defensivo foi bastante elogiado pela atuação segura que permitiu que o Brasil vencesse a Sérvia sem sustos por 2 a 0. O zagueiro Marquinhos destacou o entrosamento com Thiago Silva, seu companheiro de zaga durante o ciclo para o Mundial do Catar e também ex-companheiro de equipe.

"É muito bom para mim ter alguém ao lado que conheço bem. Dá para ver isso no entrosamento dentro de campo. É um grande jogador, uma grande pessoa, um grande amigo e irmão que tenho tantas coisas que aprendi. Questão de posicionamento, leitura de jogo, tecnicamente falando também, que olhando e conversando consegui aprender e colher muito dele. É um prazer estar jogando até hoje", disse.

Marquinhos e Thiago Silva possuem uma longa relação dentro e fora de campo. Além do ciclo para a Copa do Mundo do Catar, ambos jogaram juntos no Paris Saint-Germain entre 2013 e 2020. Marquinhos esteve no elenco que disputou a Copa da Rússia, em 2018, mas era reserva de Miranda à época. O zagueiro destacou a liderança do companheiro.

"Vemos o quanto ele é profissional e trabalho, um exemplo para todos. É um líder dentro de campo. Com as mudanças no sistema defensivo, é importante termos essa base sólida. Independente da mudança, o time é muito bem treinado. Até os que não vêm jogando sabem o que precisam fazer. Independente da mudança, tendo líderes, base sólida e sendo bem treinado, acredito que nada mudará", finalizou.

A seleção brasileira volta a campo nesta segunda-feira (28), às 13h (de Brasília), contra a Suíça, no Estádio 974, em Doha, pela segunda rodada da fase de grupos. Sem Neymar e Danilo nos próximos dois jogos, a tendência é que Tite coloque Éder Militão na lateral e Fred no meio-campo.