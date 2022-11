Wilton Pereira Sampaio apitou o duelo entre Polônia e Arábia Saudita - Khaled DESOUKI / AFP

Publicado 27/11/2022 16:43

Catar - O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio apitou a partida de Copa do Mundo entre Polônia e Arábia Saudita, nesse sábado, vencida pelos europeus por 2 a 0. Nas redes sociais, Abdul Rahman bin Musa'id Al Saud, membro da família real saudita, detonou algumas decisões do brasileiro.



Filho do falecido príncipe Musa'id bin Abdulaziz Al Saud, Abdul considerou que Wilton errou em três lances-chave na partida.



"O árbitro ignorou a expulsão do zagueiro polonês no primeiro tempo, assim como no segundo, e não devolveu a cobrança de pênalti porque o goleiro avançou com os pés fora da linha", escreveu.



Na mesma publicação, o homem também afirmou que o desempenho da Arábia Saudita nos dos primeiros jogos faz da atual participação na Copa do Mundo a melhor da seleção no torneio. No primeiro jogo, a equipe venceu a Argentina por 2 a 1, sua quarta vitória na história da competição.



"A seleção saudita, apesar da derrota imerecida de hoje, fez duas partidas muito marcantes e, na minha opinião, esta é a nossa melhor participação na Copa do Mundo em termos de nível", comentou o saudita.



Além de membro da família real saudita, Abdul Rahman bin Musa'id Al Saud foi presidente de um dos principais clubes do país, o Al Hilal.